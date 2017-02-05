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Трамп: США будут работать над восстановлением мира в Украине

05.02.2017 02:55
Президент США в ходе разговора с Порошенко пообещал работать с Украиной, РФ и другими вовлеченными сторонами для восстановления мира в Украине
Трамп: США будут работать над восстановлением мира в Украине
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещал, что США будут работать над восстановлением мира в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Трамп в ходе разговора.

Ранее в пресс-службе президента Украины сообщили, что Порошенко и Трамп в ходе беседы выразили обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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