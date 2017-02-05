Украина запустила вещание на крымскотатарском языке

Канал UATV запустил информационный блок на крымскотатарском языке для жителе аннексированного Крыма и представителей диаспоры за границей

Государственный телеканал иновещания UATV запустил информационный блок на крымскотатарском языке для представителей диаспоры за рубежом и жителей временно оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский на своей странице в Facebook.



"Недавно на телеканале UATV, который обеспечивает иновещание Украины за рубежом, появились украинские новости на крымскотатарском языке - для крымскотатарской диаспоры. Это вещание не только для заграницы, но и для Крыма, где сигнал телеканала можно принимать через спутник", - рассказал Костинский.



Он напомнил, что Нацсовет недавно выдал Мультимедийной платформе иновещания лицензии для спутникового вещания UATV за рубежом и на территорию Крыма.



Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.