Климкин отправится в США, чтобы подготовить визит Порошенко

Министр иностранных дел Украины в США займется подготовкой визита президента Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибудет в США для подготовки визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба АП.

"Во время разговора также обсуждался будущий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", - гласит сообщение.



Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой пообещал, что США будут работать над восстановлением мира в Украине.



"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - заявил Трамп в ходе разговора.

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