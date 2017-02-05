Порошенко: России не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу

Президент Украины поблагодарил военных, правительство и ГСЧС, которые не позволили агрессору дестабилизировать ситуацию в зоне АТО

Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке и по всей линии фронта. Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Наконец Авдеевка со светом. Глава Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - отметил глава государства.

Глава государства выразил благодарность работе правительства, ГСЧС и военным.



Около часа назад стало известно, что в Авдеевке завершили ремонт линий электроснабжения. Ремонтные бригады вместе с пиротехниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вернулись с места проведения ремонтных работ.



Ранее сегодня сообщалось, что из Авдеевки Донецкой области по состоянию на утро 5 февраля эвакуировано 290 человек.

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