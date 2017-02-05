Вопрос санкций зависит от поведения России - вице-президент США

По словам Пенса, Трамп ищет возможность возобновить отношения с Россией, а вопрос о снятии санкций решится в ближайшие месяцы

Снятие санкций США с России зависит от дальнейшей позиции РФ и возможности двух стран работать на общие интересы - борьбу с террористической группировкой Исламское государство. Однако США наблюдают за активизацией боевых действий в Донбассе Украины и "очень обеспокоены". Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABCNews.

Пенс также подчеркнул, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным по войне в Украине будут продолжаться.

На вопрос о том, останутся ли санкции против РФ в силе до тех пор, пока Россия не прекратит огонь в Украине, Пенс не ответил однозначно, сообщив, что "это вопрос, на который ответят в ближайшие месяцы".

"У России есть общий (с США - ред.) интерес в борьбе с радикальным исламским терроризмом и особенно ИГ, и если мы имеем возможность работать вместе, я думаю, что президент ищет возможность начать отношения заново", - сказал он.

Ранее сегодня сообщалось, что Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко пообещал, что США будут работать над восстановлением мира в Украине.

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