Сближение США и РФ должно быть не за счет Украины - МИД Германии

Глава немецкого МИД считает, что снижение напряжения между США и Россией было бы полезным для Украины

Нужно надеяться, что США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы. Об этом сказал глава МИД Германии Зигмар Габриэль после визита в США, передает Deutsche Welle.



"Но если будет снижение напряженности между этими двумя мировыми государствами, то это будет хорошо для развития события в Сирии, для развития событий в Украине", - отметил Габриэль.



Глава немецкого МИД считает, что администрация Дональда Трампа пока в поиске собственной стратегии относительно России.



"Для нас, немцев и европейцев, все ясно: мы не можем терпеть, что одна страна в Европе изменяет границы, как это сделала Россия. (..) Американцы видят это точно так же", - сказал Габриэль.



Комментируя ситуацию в Авдеевке, он выразил мнение, что за эскалацию несут ответственность обе стороны конфликта.

Вице-президент США Майк Пенс ранее сказал, что снятие санкций США с России зависит от дальнейшей позиции РФ и возможности двух стран работать на общие интересы - борьбу с террористической группировкой Исламское государство.

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