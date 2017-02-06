Марчук о Минске: Другой формат искать сложно

Евгений Марчук говорит, что призывы менять минский формат делают те, кто не знает реальной ситуации:дело не в формате, а в тактике агрессора

В настоящее время другой формат, кроме Минска, искать сложно. Об этом в интервью ЛІГА.net заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в переговорной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

"Другой формат искать сложно. Хотя в будущем при катастрофическом развитии событий в Донбассе, спровоцированных открытой российской агрессией, это не исключается. Призывы менять формат сейчас делают те, кто не знает всей глубины процесса и реальной ситуации. Говорят, нужно привлечь США. Нужно, но это легко только на словах", - отметил Марчук.

По его словам, в случае, если Украина инициирует какой-то новый формат, а лидеры ведущих стран, поддерживающих Украину, заявляют, что минскому процессу нет альтернативы, то это будет означать, что Украина разрушает даже этот неидеальный формат.

"Это будет означать, что все договоренности этого формата прекращают свое существование, и вся армада сверхтяжелых вооружений с обеих сторон возвращается на передовую по всей линии фронта протяженностью 426 километров, и обстреливает тылы на глубину до 100 километров и больше", - сказал Марчук.

Он добавил, что другие последствия не менее тяжелые: разрушается инфраструктура жизнеобеспечения, прекращается обмен заложниками, закрываются все КПВВ.

"Я уже не говорю о международных потерях Украины. Это отдельная, очень сложная тема для анализа", - подчеркнул Марчук.

Он считает, что, размышляя о новых форматах, следует держать в уме один ключевой момент.

"Любое соглашение любого формата будет обязательно начинаться с первого пункта, который будет звучать приблизительно так: всеобъемлющее прекращение огня, вывод с Донбасса всех иностранных военных формирований, разоружение всех незаконных формирований, беспрепятственный допуск патрулей ОБСЕ ко всем объектам на временно оккупированных территориях, и, прежде всего, беспрепятственный допуск в пограничную зону государственной границы", - добавил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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