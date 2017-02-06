Умер глава Госатомрегулирования Сергей Божко
06.02.2017 15:15
Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко умер от сердечного приступа
Сергей Божко (фото - 2000.ua)
Глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко умер на рабочем месте от сердечного приступа. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
"6 февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", - гласит сообщение.
На момент смерти Сергею Божко было 58 лет. Его назначили главой Государственной инспекции ядерного регулирования в 2014 году.
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