Защита Януковича: Мы получили основания для обращения в ЕСПЧ

Адвокат Сердюк считает, что Апелляционный суд отказался обеспечить конституционное право Януковича на обжалование решения суда первой инстанции

Защита Виктора Януковича будет обращаться в Европейский суд по правам человека из-за отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда относительно специального (заочного) расследования по делу. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Защита сегодня получила неоспоримые основания для неотложного обращения в Европейский суд по правам человека по делу о государственной измене. Сегодняшний беспрецедентный факт отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы защиты на решение Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования является для этого достаточным доказательством", - отметил Сердюк.

Он также добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине по этому делу.

30 января Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича в госизмене.

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