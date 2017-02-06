Глава КМЕС о НАБУ: Обрезать их полномочия - несерьезно

Правоохранительный орган работает, и нужно дать ему развиваться, сказал глава консультационной миссии ЕС

Глава консультационной миссии ЕС (КМЭС) Кястутис Ланчинскас считает, что полномочия НАБУ нельзя ограничивать. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Украина разработала систему борьбы с коррупцией, и на высочайших уровнях власти эта система заработала довольно эффективно. Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около трехсот дел, около 50 уже переданы в суд. А это значит, что правоохранительный орган работает, и нужно дать ему развиваться. Обрезать их полномочия - это несерьезно", - сказал глава КМЕС.



Он добавил, что, тем не менее, не хватает окончания цепочки.



"НАБУ начало расследование, закончило, передало спецпрокурору, прокурор оценил, они вместе передали дело в суд - и что дальше? В суде уже есть дела из НАБУ, которые почти полгода лежат мертвым грузом - суд ими не занимается. И международное сообщество видит это как негативное явление", - сказал Ланчинскас.



По его словам, логическим завершением должны быть приговоры суда - оправдательные, обвинительные, любые.



"Да, нам объясняют, что нужно подождать создания антикоррупционного суда. Но когда он будет создан? Пока отберут судей, пока будут пройдены все процедуры, пока они заработают... Так что нужно решать, как разблокировать процесс при нынешней системе. И я считаю, что у украинской стороны есть все возможности для разрешения этой проблемы", - добавил он.







1 февраля сообщалось , что в Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект о создании Антикоррупционного суда.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



