Первый месяц второй волны декларирования: подано 8 тыс деклараций

В НАПК подвели итоги января 2017 года: зарегистрировано более 50 тысяч новых декларантов, подано 8 тысяч деклараций за 2016 год

В течение первого месяца второй волны электронного декларирования, стартовавшей 1 января 2017 года, в системе было зарегистрировано 8 тысяч деклараций за 2016 год. Об этом сообщил замглавы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий, передает пресс-служба НАПК.



"За январь 2017 года подано: 8021 ежегодную декларацию, 2965 исправленных деклараций, 2003 декларации перед увольнением, 937 деклараций после увольнения, 6133 декларации кандидатов на должность, 610 сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии", - сказал он.



Кроме того, за первый месяц 2017 года в системе электронных деклараций зарегистрировались 50 782 новых субъекта декларирования. Общее количество (включая 2016 год) зарегистрированных декларантов составляет 183 675.

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В НАПК напомнили, что согласно закону о предотвращении коррупции с 2017 года значительно увеличивается круг граждан Украины, которые будут подавать электронную декларацию. Ожидается, что количество новых декларантов вырастет более чем на 700 тысяч человек.



Как отмечают в ведомстве, увеличение числа декларантов произойдет за счет новых категорий должностных лиц, работающих в органах власти и местного самоуправления, в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях и организациях.



Речь идет о депутатах местных советов, госслужащих категории В, военных должностных лицах, полицейских, должностных и служебных лицах правоохранительных и других государственных органов, должностных лицах юрлиц публичного права (те, кто выполняет административно-хозяйственные или организационно-распорядительные функции в государственных и коммунальных учреждениях, заведениях или предприятиях) и др.

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Вторая волна электронного декларирования продлится до 1 апреля 2017 года.



1 февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства раскритиковал работу главы НАПК Натальи Корчак из-за возможного, по его словам, срыва второй волны электронного декларирования.



25 января Кабмин создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций чиновников.



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