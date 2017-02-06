Марчук: Порошенко берет на себя слишком много функций главы МИД

Экс-премьер министр и глава СБУ рекомендует гаранту не расхолаживать внешнеполитическое ведомство

Украине необходим качественный рывок в дипломатическом поле, а для этого нам нужен высокоэффективный МИД и работа посольств во всех ключевых странах, заявил в интервью ЛІГА.net представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук.

"Петр Алексеевич (Порошенко - ред.) берет на себя много функций главы МИД. Он делает это эффективно, но это часто расхолаживает министерство иностранных дел. В сегодняшней ситуации Украине нужна в прямом смысле слова мощная дипломатическая машина, а ее, к сожалению, нет", сказал Марчук.

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По его словам политика, причина отставания Украины в вопросе международных отношений - не от кадрового голода, а от нежелания высшей власти делиться полномочиями. В частности, это выливается в негативную практику посольских "вакансий".

"О чем можно говорить, если даже в Минске у нас до сих пор нет посла. Нет постоянного представителя при НАТО. В нашем посольстве в Норвегии - стране НАТО и соседе РФ, до недавнего времени работал фактически один человек. Некоторые посольства еле влачат финансовое существование. Таких примеров много, а сегодня это недопустимо. Даже в самой организации минского переговорного процесса очень много до сих пор не решенных проблем", - сказал он.

Марчук советует поскорее закрыть все вакансии послов во многих странах, стимулировать интенсивность диалогов и активизировать сотрудничество со всеми соседними странами по всем направлениям. "Сегодня все наши посольства должны стать нашим дипломатическим фронтом, и перестать вызывать жалость", - говорит Марчук.