Аваков рассказал, когда выберут нового главу Нацполиции
В среду, 8 февраля, будет назначен новый глава Национальной полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает канал Эспрессо.tv.
"Я доволен уровнем кандидатов и надеюсь, что все они будут работать со мной. В среду внесу кандидата. Я рассчитываю, что Кабмин поддержит предложение комиссии и министра", - сказал глава МВД.
Ранее сегодня Консультативная отборочная комиссия выбрала трех из 10 кандидатов на должность главы НПУ.
По результатам заседания, комиссия рекомендовала Авакову Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева как кандидатов, "которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины".
Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.
Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.
Читайте также: На должность главы Нацполиции отобрали трех кандидатов
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:24
-
вчера
14:37
-
вчера
17:04
-
вчера
16:52
-
вчера
15:40
Новости партнеров
- 44867
- 43898
- 36919
- 25352
- 24113