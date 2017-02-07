Дело Шариной: адвокаты обжаловали домашний арест в ЕСПЧ
Защита директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной подала жалобу в Международный суд по правам человека. Об этом у себя в Facebook сообщил ее адвокат Иван Павлов.
"Подали жалобу в ЕСПЧ на содержание директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной под домашним арестом",- написал он.
"Еще кто забыл, Наталью Шарину со слабым здоровьем уже более года держат в четырех стенах. Целый год ей были запрещены прогулки на свежем воздухе и по сей день она лишена права общаться с кем-либо даже о телефону или электронной почте", - добавил адвокат.
Он отметил, что в Международном суде по правам человека в Страсбурге "сложилась положительная судебная практика по похожим кейсам".
Директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину задержали в октябре 2015 года по подозрению в нарушении закона о противодействии экстремистской деятельности. С 30 октября 2015 года находится под домашним арестом. В отношении директора библиотеки открыли уголовное дело о возбуждении национальной ненависти и вражды. Шарина своей вины не признает.
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