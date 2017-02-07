Еврокомиссар: Оснований для отмены санкций ЕС против России нет

Ограничительные меры против агрессора были введены за нарушение международного законодательства, и ситуация с этим не изменилась, заявил Йоханнес Хан

Пока нет причин для отмены санкций ЕС против России. Об этом после вчерашней встречи в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза заявил еврокомиссар по вопросам европолитики соседства Йоханнес Хан, сообщает Радио Свобода.

"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - пояснил аргументацию Хан.

По его словам, будущее ограничительных мер против РФ связано с выполнением Москвой минских договоренностей, чего пока не наблюдается. "Не вижу никаких оснований для отмены санкций", - подчеркнул Хан.

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По данным издания Bloomberg, в следующем месяце ЕС продлит персональные санкции против более 100 граждан России и Украины, которые обвиняются в дестабилизации ситуации и ведении войны против Украины.

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