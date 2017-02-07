Представитель Белого дома: снимать санкции с России неразумно

Чиновник в Белом доме уточнил, что если ему ничего неизвестно о перспективах отмены санкций, то это не говорит об отсутствии этих планов

Снятие санкций с России - неразумный шаг, считает заместитель помощника президента США по стратегическому планированию Кевин Харрингтон. Об этом сообщает издание The Guardian.

Чиновник заявляет, что ему ничего неизвестно о перспективах отмены ограничений, но отсутствие соответствующей информации у него не означает ее отсутствия в принципе. В то же время Харрингтон подчеркнул, что снятие антироссийских санкций не является "хорошей политикой".

Читайте также: Вопрос санкций зависит от поведения России - вице-президент США

27 января 2017 года издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке. Аналогичную информацию сообщил старший научный сотрудник американского аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) Фабрис Потье.

Советник президента США Келлиен Конвей подтвердила, что все-таки возможность снятия санкций против России обсуждается.

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.

Читайте также спецпроект ЛІГА.net: Вирус Трампа. Каким будет мир в 2017 году

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.