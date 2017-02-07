Задержан капитан полиции на Прикарпатье: хотел лишних $400

Следователь требовал от подозреваемого взятку за то, чтобы его уголовное производство переквалифицировали на менее тяжкое преступление

Правоохранители разоблачили на взятке старшего следователя одного из районных отделов полиции Прикарпатья. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

За переквалификацию уголовного производства, открытого на местного жителя, на менее тяжкое преступление и содействие в избежании ответственности капитан якобы требовал от подследственного $400.

Сотрудники СБУ задержали полицейского по ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом) на рабочем месте при получении второй половины взятки. Открыто уголовное производство по ст. 368 УК (получение взятки).

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