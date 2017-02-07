Задержан капитан полиции на Прикарпатье: хотел лишних $400
Правоохранители разоблачили на взятке старшего следователя одного из районных отделов полиции Прикарпатья. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
За переквалификацию уголовного производства, открытого на местного жителя, на менее тяжкое преступление и содействие в избежании ответственности капитан якобы требовал от подследственного $400.
Сотрудники СБУ задержали полицейского по ст. 208 УПК (задержание уполномоченным должностным лицом) на рабочем месте при получении второй половины взятки. Открыто уголовное производство по ст. 368 УК (получение взятки).
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