Депутаты Верховной Рады вернулись с каникул

Нардепы будут работать до 21 июля, они планируют 11 недель заседать в пленарном режиме, семь недель работать в комитетах, шесть - в округах

Начала работу VI сессия Верховной Рады восьмого созыва. На открытие пришел премьер-министр Владимир Гройсман, министры, руководители центральных органов исполнительной власти и судебной власти, послы. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net из Рады.

Депутаты будут работать до 21 июля. За это время они планируют 11 недель заседать в пленарном режиме. Семь недель отведено для работы в комитетах, шесть - для работы в округах.

Нардепы ушли на каникулы 20 января. В январе депутаты должны были работать в пленарном режиме две недели. Но в декабре они внесли изменения в календарный план и оставили одну пленарную неделю с 17 по 20 января.

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