Депутаты Верховной Рады вернулись с каникул
Начала работу VI сессия Верховной Рады восьмого созыва. На открытие пришел премьер-министр Владимир Гройсман, министры, руководители центральных органов исполнительной власти и судебной власти, послы. Об этом сообщает корреспондент ЛІГА.net из Рады.
Депутаты будут работать до 21 июля. За это время они планируют 11 недель заседать в пленарном режиме. Семь недель отведено для работы в комитетах, шесть - для работы в округах.
Нардепы ушли на каникулы 20 января. В январе депутаты должны были работать в пленарном режиме две недели. Но в декабре они внесли изменения в календарный план и оставили одну пленарную неделю с 17 по 20 января.
Читайте также: Террариум единомышленников: интриги нового сезона Верховной Рады
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:35
-
10:00
-
вчера
18:24
-
10:08
-
08:41
Новости партнеров
- 46077
- 44455
- 41783
- 38445
- 26621