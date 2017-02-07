Похищенного оккупантами крымского татарина отпустили на свободу
Крымский татарин Сейран Салиев, похищенный российскими оккупантами в Бахчисарае 26 января 2017 года, вышел на свободу после незаконного содержания в изоляторе. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.
Он опубликовал фото встречи Салиева и еще одного крымского татарина, похищенного в тот же день и также недавно освобожденного, - адвоката Эмиля Курбединова.
"Курбединова задержали, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву в Бахчисарай. Курбединов провел в изоляторе временного содержания 10 суток, Салиев - 12. Сегодня оба на свободе и встретились после ареста", - прокомментировал Наумлюк снимок.
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26 января 2017 года сообщалось о том, что в Бахчисарае российские оккупанты похитили двоих крымских татар - Сейрана Салиева и Эмиля Курбединова. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в городе проходит спецоперация ФСБ по ликвидации ячейки организации Хизб ут-Тахрир, которая в РФ объявлена террористической.
В тот же день оккупанты обвинили Курбединова и Салиева в экстремизме и дали им по 10 и 12 суток административного ареста соответственно.
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Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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