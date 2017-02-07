МИД Польши: Об отмене санкций против РФ не может быть и речи

По словам главы мид Ващиковского, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что минские договоренности не реализуются

Вопрос отмены санкций Европейского Союза против России является "вне дискуссии", так как минские соглашения в деле завершения конфликта не реализуются. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Об этом сообщает Польское радио.

Ситуация в Украине была одной из главных тем встречи руководителей дипломатии государств ЕС в Брюсселе в понедельник. Сообщество выразило обеспокоенность обострением конфликта и событиями в Авдеевке Донецкой области, которую уже больше недели обстреливают пророссийские террористы.

Ващиковский признал, что в кулуарах встречи министры обсуждали, имеет ли целью усиление боевых действий в Донбассе испытать новую американскую администрацию в США.

"Ответа на это вопрос нет. Не исключено, что тот вакуум, который образовался сейчас из-за отсутствия активной политики США, могут использовать. Некоторые считали, что отсутствие реакции могли использовать на Ближнем Востоке, в Сирии. Оказалось, что Россия испытывала ситуацию в Украине", - сказал Ващиковский журналистам после встречи министров иностранных дел.

По словам главы польской дипломатии, ЕС не рассматривает сейчас отмену санкций против России, потому что минские договоренности не реализуются. Отмена санкций Евросоюзом зависит от полного претворения в жизнь минских соглашений. "Об отмене санкций не может быть и речи. Сейчас минский процесс не реализуется, а потому никаких оснований для отмены санкций нет", - подчеркнул Витольд Ващиковский.

Некоторые обозреватели размышляют о возможности пересмотра политики Запада в деле санкций против России в связи с высказываниями нового президента США Дональда Трампа о желании улучшить отношения с Россией. До сих пор ЕС и США тесно координировали свою политику санкций против Москвы из-за агрессии в Украине.

Читайте также: Журналист в интервью с Трампом назвал Путина убийцей: РФ негодует

5 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого лидеры государств призвали к прекращению огня в Донбассе.

Читайте также: Трамп о Донбассе: Не знаем точно, что там происходит, но выясним

28 января Трамп поговорил по телефону с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщила пресс-служба Белого дома, лидеры США и РФ обсудили ряд международных вопросов, связанных с борьбой с терроризмом в сирийском конфликте. Судьбу санкций в отношении России Трамп и Путин не обсуждали.

Читайте также: Марчук: Порошенко важно встретиться с Трампом раньше Путина

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.