ЕС обеспокоен планами надавить на НАБУ и смягчить э-декларации

Представитель ЕС Хюг Мингарелли предостерег Верховную Раду от внесения изменений в закон о предотвращении коррупции

Законопроекты № 5430 и 5672 могут ослабить борьбу с коррупцией в Украине, считает глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли. Об этом говорится в Twitter представительства.

Законопроектом № 5430 вносятся изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которые, по словам посла, идут вразрез с ключевым требованием о прозрачном и независимом аудите НАБУ с участием представителей международного сообщества.

"Прозрачный и независимый аудит НАБУ - ключевое. Международное участие в нем - правильный сигнал. №5430 идет вразрез с этим", - говорится в сообщении.

Кроме того, посол предостерег Верховную Раду от принятия законопроекта № 5672 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции.

"Менеджеры государственных предприятий не должны избегать подачи электронных деклараций", - говорится в заявлении Мингарелли.

27 декабря 2016 года Мингарелли заявил, что украинские власти сделали многое в 2016 году - провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией, и успешно запустили электронную систему декларирования.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.