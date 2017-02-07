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ЕС обеспокоен планами надавить на НАБУ и смягчить э-декларации

07.02.2017 14:55
Представитель ЕС Хюг Мингарелли предостерег Верховную Раду от внесения изменений в закон о предотвращении коррупции
ЕС обеспокоен планами надавить на НАБУ и смягчить э-декларации
Хюг Мингарелли

Законопроекты № 5430 и 5672 могут ослабить борьбу с коррупцией в Украине, считает глава представительства Европейского союза в Украине Хюг Мингарелли. Об этом говорится в Twitter представительства.

Законопроектом № 5430 вносятся изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро, которые, по словам посла, идут вразрез с ключевым требованием о прозрачном и независимом аудите НАБУ с участием представителей международного сообщества.

"Прозрачный и независимый аудит НАБУ - ключевое. Международное участие в нем - правильный сигнал. №5430 идет вразрез с этим", - говорится в сообщении.

Кроме того, посол предостерег Верховную Раду от принятия законопроекта № 5672 о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции.

"Менеджеры государственных предприятий не должны избегать подачи электронных деклараций", - говорится в заявлении Мингарелли.

27 декабря 2016 года Мингарелли заявил, что украинские власти сделали многое в 2016 году - провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией, и успешно запустили электронную систему декларирования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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