США и Россия органически не могут быть союзниками - Горбулин

Санкции США не столь существенны для России, как санкции стран ЕС, говорит директор Национального института стратегических исследований



" Трамп , это человек, который будет везде искать для Соединенных Штатов плюсы. Но США и Россия органически не могут быть союзниками. Партнерами - да, но не союзниками", - отметил Горбулин.



Горбулин, допуская изменения в выстраивании отношений Соединенных Штатов и России, не cчитает, что может появиться новый треугольник - Соединенные Штаты, Китай и Россия.





"Я в это слабо верю. В этом треугольнике, катеты и гипотенуза просто не будут сходиться. Но могут быть сделаны серьезные тактические шаги, которые будут нести опасность для Украины. Это санкции, точнее вопрос их отмены", - сказал Горбулин.



По его словам, санкции США не столь существенны для России, как санкции стран ЕС.





"Но из-за санкций Европейский Союз сам несет большие потери (по-моему, за 2015-й год они составили порядка 100 млрд евро). И если США, а потом и Европа, последовав их примеру, отменит санкции, то это развяжет руки России. Это не означает, что Россия позволить себе немедленно прийти к большой войне с Украиной, но ее позиция значительно усилится", - подчеркнул Горбулин.







7 февраля сообщалось , что Горбулин заявил - Украина стала ключевым государством противостояния запада и России





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.