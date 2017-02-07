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США и Россия органически не могут быть союзниками - Горбулин

07.02.2017 15:09
Санкции США не столь существенны для России, как санкции стран ЕС, говорит директор Национального института стратегических исследований
США и Россия органически не могут быть союзниками - Горбулин
Владимир Горбулин
Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин считает, что США и Россия органически не могут быть союзниками. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Трамп, это человек, который будет везде искать для Соединенных Штатов плюсы. Но США и Россия органически не могут быть союзниками. Партнерами - да, но не союзниками", - отметил Горбулин.

Горбулин, допуская изменения в выстраивании отношений Соединенных Штатов и России, не cчитает, что может появиться новый треугольник - Соединенные Штаты, Китай и Россия. 

"Я в это слабо верю. В этом треугольнике, катеты и гипотенуза просто не будут сходиться. Но могут быть сделаны серьезные тактические шаги, которые будут нести опасность для Украины. Это санкции, точнее вопрос их отмены", - сказал Горбулин.

По его словам, санкции США не столь существенны для России, как санкции стран ЕС.

"Но из-за санкций Европейский Союз сам несет большие потери (по-моему, за 2015-й год они составили порядка 100 млрд евро). И если США, а потом и Европа, последовав их примеру, отменит санкции, то это развяжет руки России. Это не означает, что Россия позволить себе немедленно прийти к большой войне с Украиной, но ее позиция значительно усилится", - подчеркнул Горбулин.

7 февраля сообщалось, что Горбулин заявил - Украина стала ключевым государством противостояния запада и России

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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