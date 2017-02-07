ГПУ: Обыски у адвоката Мосийчука связаны с делом о рейдерстве

В Генпрокуратуре подчеркивают: обыски не связаны с адвокатской деятельностью, а также политической деятельностью нардепа от Радикальной партии Ляшко

Обыски, проведенные Генеральной прокуратурой Украины у адвокатов Андрея Мамалыги (по совместительству - помощник нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука) и Леонида Сивакова, связаны с фактом незаконного отчуждения помещений и не имеют отношения к работе адвокатов и политической деятельности депутата. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Как отметили в ведомстве, обыски проведены в рамках расследования факта противоправного отчуждения имущества одного из предприятий и злоупотребления служебным положением должностными лицами регистрационной службы горрайонного управления юстиции Киевской области.



В ходе расследования на основании решения суда и в строгом соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины проведены более 10 обысков, в том числе по фактическому месту жительства адвокатов, подчеркнули в Генпрокуратуре.



"При этом указанные обыски не имели какого-либо отношения непосредственно к адвокатской деятельности Л. Сивакова и А. Мамалыги, а были связаны исключительно с фактом противоправного завладения недвижимым имуществом - помещениями общей площадью почти 2,5 тысячи кв. м, расположенными в г. Киеве", - отметили в ГПУ.

Читайте также: Задержан помощник депутата Рады за получение взятки



Как сообщает Украинская правда, по версии следствия, Сиваков и Мамалыга, будучи соучредителями ООО НПП Свитло, незаконно уменьшили долю в предприятии их третьего партнера - Владимира Крикунова и переоформили в собственность другой фирмы помещения площадью более 2,4 тысяч кв. м. Уголовное производство по данному факту было открыто 24 марта 2016 года.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники ГПУ пришли с обыском к адвокату и помощнику нардепа Игоря Мосийчука Андрею Мамалыге.



При этом в Генпрокуратуре отметили, что обыски никак не связаны с политической деятельностью Мосийчука.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.