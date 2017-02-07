Климкин - послу Германии о выборах в Донбассе: Хватит фарса

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на заявление посла ФРГ Эрнста Райхеля о выборах в Донбассе без вывода российских войск

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя предложение немецкого посла Эрнста Райхеля провести выборы в Донбассе в присутствии войск РФ, заявил, что это невозможно. Об этом Климкин сообщил у себя в Twitter.

"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и в Донбассе. Фарсов хватит", - написал он.

Ранее сегодня, 7 февраля, в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.

МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

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