Климкин - послу Германии о выборах в Донбассе: Хватит фарса
Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя предложение немецкого посла Эрнста Райхеля провести выборы в Донбассе в присутствии войск РФ, заявил, что это невозможно. Об этом Климкин сообщил у себя в Twitter.
"Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и в Донбассе. Фарсов хватит", - написал он.
Ранее сегодня, 7 февраля, в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.
В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.
МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.
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