Горбулин о войне с РФ: Главная ставка - это собственные силы

По мнению директора Национального института стратегических исследований, Украине необходимо рассчитывать на собственные силы в противостоянии с РФ

Украине необходимо рассчитывать на собственные силы в противостоянии с РФ на фоне "усталости" Запада от войны и его иллюзий о том, что, отказавшись от поддержки нашего государства, "все станет хорошо". Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Цивилизованная Европа, как и во времена Гитлера, пытается любой ценой избежать конфликта и остаться в своем комфортном неведении. Америка, похоже, на некоторое время абстрагируется от своих амбиций и сосредотачивается на своих внутренних конфликтах. Главная наша ставка - это собственные силы, наша решительность и наша правда", - заявил Горбулин.

По его мнению, на самом деле на Западе устали "не от Украины, а от войны". "Нельзя допустить ошибку Чехословакии 1938 года. На Западе все больше говорят про усталость от Украины. На самом деле это усталость от войны. Война, которая идет в Украине... Такая существует иллюзия, мол, "не будет Украины, не будет и войны" и, если пожертвовать чем-то "условным", например, Украиной, то все станет хорошо", - сказал он.

Горбулин назвал обеспокоенность по украинскому вопросу со стороны Запада "лицемерным" и добавил, что мировое сообщество должно понять: "гибридная война - это война без победителей".

"Перед нами стоят очень конкретные задания: сохранить единство, понять цели и средства противника, укрепить наш дух и нашу обороноспособность. Это те задания, которые обеспечат нам существование в этом новом мире", - добавил он.

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