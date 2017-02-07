Ляшко заявил об аннулировании его 10-летней визы в США

В посольстве США сказали, что не комментируют вопросы виз отдельным гражданам в связи с требованиями американского законодательства

Народный депутат Олег Ляшко заявил об аннулировании его визы в США. Об этом он написал в своем Facebook.

"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", - написал депутат.

Ляшко связал это решение со своими "требованиями к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму".

В пресс-службе посольства США в Украине корреспонденту ЛІГА.net сказали, что не комментируют вопросы виз отдельным гражданам в связи с требованиями американского законодательства. Вместе с тем в посольстве отметили, что, если им удастся подтвердить авторство этого заявления (Facebook не является надежным источником), то, возможно, они смогут на него отреагировать.

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