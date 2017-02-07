Рада предоставила льготы детям на линии разграничения в АТО

Рада приняла законопроект, которым в рамках государственной целевой программы предусмотрена поддержка детям, живущим на линии столкновения

Детям, живущим на линии столкновения, будут предоставлены льготы для обучения в вузах и профтехучилищах. За изменения в некоторые законы по поводу господдержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения АТО, в населенных пунктах на линии столкновения №5089 проголосовали 269 народных депутатов.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, проектом предусмотрено, что поддержка будет предоставляться в рамках государственной целевой программы.

Поддержка будет включать в себя полную или частичную оплату обучения, обеспечение учебниками, стипендией, бесплатным проживанием в общежитии.

Как сказано в пояснительной записке к документу, в населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области живут около 22 тысяч, а в Луганской - около 25,5 тысяч детей в возрасте до 17 лет.

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