Рада предоставила льготы детям на линии разграничения в АТО
Детям, живущим на линии столкновения, будут предоставлены льготы для обучения в вузах и профтехучилищах. За изменения в некоторые законы по поводу господдержки детей, постоянно проживающих в зоне проведения АТО, в населенных пунктах на линии столкновения №5089 проголосовали 269 народных депутатов.
Как передает корреспондент ЛІГА.net, проектом предусмотрено, что поддержка будет предоставляться в рамках государственной целевой программы.
Поддержка будет включать в себя полную или частичную оплату обучения, обеспечение учебниками, стипендией, бесплатным проживанием в общежитии.
Как сказано в пояснительной записке к документу, в населенных пунктах на линии столкновения в Донецкой области живут около 22 тысяч, а в Луганской - около 25,5 тысяч детей в возрасте до 17 лет.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:45
-
18:54
-
17:50
-
17:36
-
16:41