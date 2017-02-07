Аваков определился с новым главой Нацполиции

Глава МВД Арсен Аваков предложил Кабинету министров на должность главы Нациноальной полиции кандидатуру Сергея Князева

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил Кабинету министров на должность главы Нацполиции кандидатуру Сергея Князева. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодняшним вечером внес премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева - на назначение главы Национальной полиции Украины. Премьер-министр примет решение о внесении поданной кандидатуры на завтрашнее заседание Кабинета Министров Украины", - сообщил Аваков.



Глава МВД отметил, что предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева, учитывая мнение членов Комиссии.

"Я надеюсь, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт - лучшая кандидатура для Главы Национальной полиции Украины", - подчеркнул министр.

Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.



Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

Сергей Князев - генерал полиции, глава департамента уголовного розыска Нацполиции. Назначен на должность совсем недавно - в ноябре 2016 года, но в органах работает почти 25 лет. В начале ноября 2014 года был назначен временным ио замначальника ГУ МВД в Донецкой области, и уже через полтора месяца получил орден Данилы Галицкого за мужество и героизм в защите суверенитета Украины. Князев, судя по всему, пользуется доверием руководства: после вооруженного конфликта с участием Правого сектора его отправили руководить главком на Закарпатье, а затем - гасить янтарный конфликт в Ровенскую область.



Согласно электронной декларации, в 2015 году Князев получил доход в 106 тыс 540 грн, все это зарплата. В его собственности значится квартира в Броварах площадью 74,9 кв метров, 25% на квартиру в Чабанах площадью 87,5 кв метров и двумя земельными участками по 1000 кв м. А вот графу о транспортных средствах Князев оставил без заполнения.

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