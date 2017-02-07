В МИД объяснили послу Германии, когда в Донбассе пройдут выборы

В МИД отметили недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск

В МИД Украины послу Германии Эрнсту Райхелю объяснили, что выборы на оккупированных территориях Донбасса не могут пройти до вывода российских оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

7 февраля Райхель посетил министерство.

"Во время встречи с немецким дипломатом была отмечена недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули четкую и последовательную позицию Украины, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских вооруженных сил, а также создания таких предпосылок в безопасности, которые бы позволили проведение в Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.

"При этом в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира в Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины", - отметили в МИД.

Ранее сегодня в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно выводить оттуда войска РФ.

В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.

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