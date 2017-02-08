Дуда и Меркель против прежних контактов с РФ до решения конфликта

Главы Польши и Германии считают, что сначала нужно восстановить международный порядок, а потом переходить к нормальным контактам с Россией

Польша и Германия согласны, что невозможно вернуться к политике "business as usual" в отношениях с Россией, пока не будет решен конфликт в Украине и восстановлен международный порядок. Об этом по итогам переговоров президента Польши Анджея Дуды и канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили в канцелярии Дуды, передает Укринформ.



Главы стран согласились, что Европа должна вести переговоры с США в ключе "сохранения главной линии" относительно Украины. При этом они отметили, что ситуация в Донбассе идет в сторону ухудшения, а не улучшения мирного процесса.



"Как президент, так и канцлер отметили, что нельзя соглашаться на длительную оккупацию суверенного государства. Нельзя соглашаться на переход к нормальным контактам “business as usual” (с Россией - ред.) после того, что произошло в Украине, пока этот конфликт не будет решен и не будет восстановлен международный порядок в Украине, которая опирается на международное право", - заявляют в канцелярии Польши.



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