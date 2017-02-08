От массового закрытия ФЛП бюджет ничего не потерял - Рева

В Минсоцполитики уверяют, что закрылись те ФЛП, которые ничего не зарабатывали и не платили налог, поэтому бюджет ничего не потерял

Массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей не имело негативного влияния на бюджет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио Свобода.



По его словам, 129 тысяч отказались платить единый социальный взнос и закрыли предпринимательскую деятельность.



"На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели предпринимательскую деятельность и не платили налоги. Им с 1 января предложили каждый месяц платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж", - пояснил Рева.



Министр уверяет, что бюджет ничего не потерял, как и люди, которые закрыли ФЛП, поскольку они ничего не зарабатывали и ничего не платили.



Из числа ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись около 16,4 тысяч и открылись 28 тысяч.

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