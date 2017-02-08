В суд ушло дело против сотрудника ГФС из-за неподачи декларации

Впервые в Украине в суд направлено обвинительное заключение по обвинению в совершении уголовного преступления - умышленное непредставление декларации

Впервые в Украине в среду, 8 февраля 2017 года, в суд направлено обвинительное заключение по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины - умышленное непредставление субъектом декларирования декларации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Старший следователь по особо важным делам следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, достоверно зная о том, что в срок до 1 ноября 2016 года должен подать в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодную декларацию 2015 года и декларацию в связи с прекращением деятельности, связанной с выполнением функций государства, умышленно их не подал.

Кроме того, он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, в том, что он с использованием предоставленной власти и служебного положения требовал и получил неправомерную выгоду в размере $10 тыс за возвращение изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.

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Вторая волна электронного декларирования продлится до 1 апреля 2017 года.



1 февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства раскритиковал работу главы НАПК Натальи Корчак из-за возможного, по его словам, срыва второй волны электронного декларирования.



25 января Кабмин создал рабочую группу для разработки порядков проверки электронных деклараций чиновников.

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