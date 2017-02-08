"Наша земля": во Львове вандалы обрисовали генконсульство Польши

На месте происшествия работает полиция, здесь же находятся и сотрудники польской дипломатической миссии

В ночь на 8 февраля злоумышленники написали на заборе генерального консульства Польши во Львове слова "наша земля" и облили красной краской фасад здания. Об этом сообщила пресс-служба полиций Львовской области.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем областной полиции Валерием Середой, правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Также в здание ведомства прибыл консул Польши во Львове.

В начале недели лидер польской партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский сказал, что героизация Степана Бандеры якобы помешает евроинтеграции Украины.

Фото: varta1.com

25 января 2017 года в Быковне под Киевом были осквернены украинский и польский мемориалы жертв НКВД. Ранее, 10 января, похожий инцидент произошел в селе Гута Пеняцкая Львовской области: там неизвестные подорвали памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году.

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