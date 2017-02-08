Порошенко одобрил увеличение штатов служб по делам детей

Президент Украины подписал закон, устанавливающий зависимость количества сотрудников служб по делам детей от количества детского населения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон N1824-VIII, предусматривающий увеличение штатной численности работников служб по делам детей всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Также подписанный документ устанавливает зависимость количества сотрудников службы от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории.



Как отмечают в пресс-службе президента, штатная численность работников служб по делам детей в селах и поселках будет установлена из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детского населения, в случае же, если детское население общины составляет менее тысячи детей - не менее одного работника на объединенную территориальную общину.



Количество работников районных, городских, районных в городах служб устанавливается из расчета один работник не более чем на одну тысячу детей, проживающих в районе, и не более чем на две тысячи детей, проживающих в городе.



Кроме того, согласно новому закону, службы по делам детей всех уровней обретают права юридического лица.

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"Теперь, после подписания закона президентом, мы ждем от регионов соответствующих решений в сфере по выполнению, а от Министерства социальной политики - создания программы подготовки и повышения квалификации работников служб по делам детей, ведь от их профессионализма зависят жизни тысяч детей", - прокомментировал подписание документа уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба.



Закон N1824-VIII был принят Верховной Радой Украины 19 января 2017 года.



28 января 2017 года сообщалось, что с 1991 года численность детского населения в Украине уменьшилась почти вдвое.



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