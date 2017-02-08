У сожительницы главы полиции СМИ обнаружили 7 квартир и автопарк

По данным Bihus.info, в декларациях Сергея Князева уже три года не указывается наличие жены. Однако, Виктория Князева регулярно покупает недвижимость

Сегодня Кабинет Министров назначил главой Национальной полиции Сергея Князева.

Князев - генерал полиции, глава департамента уголовного розыска Нацполиции, был назначен на должность совсем недавно - в ноябре 2016 года, но в органах работает 28 лет. В начале ноября 2014 года был назначен временным ио замначальника ГУ МВД в Донецкой области, и уже через полтора месяца получил орден Данилы Галицкого за мужество и героизм в защите суверенитета Украины. Князев, судя по всему, пользуется доверием руководства: после вооруженного конфликта с участием Правого сектора его отправили руководить главком на Закарпатье, а затем - гасить янтарный конфликт в Ровенскую область.

Согласно электронной декларации, в 2015 году Князев получил доход в 106 тыс 540 грн, все это зарплата. В его собственности значится квартира в Броварах площадью 74,9 кв метров, 25% на квартиру в Чабанах площадью 87,5 кв метров и двумя земельными участками по 1000 кв м. А вот графу о транспортных средствах Князев оставил пустой.

У сожительницы новоназначенного руководителя Национальной полиции есть несколько квартир, земельные участки и элитные автомобили. Об этом сообщает ресурс журналистских расследований Bihus.info со ссылкой на проект "Народное НАПК".

По данным журналистов, в декларациях Сергея Князева уже три года не указывается наличие жены. Однако, Виктория Князева, с которой глава НПУ имеет квартиру в совместной собственности, регулярно покупает новую недвижимость. География расположения новой собственности совпадает с переводами самого Князева по службе.

Сергей Князев всю жизнь служил в правоохранительных органах - работал начальником ГУ НП в Закарпатской и Ровенской области, а 10 ноября 2016 был назначен на должность начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. В е-декларации Князева указано, что он владеет двумя квартирами под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны. Последняя квартира находится в совместной собственности вместе с детьми и Викторией Князевой.

В 2011 году Виктория Князева получила две соседние квартиры в селе Чабаны в Киевской области общей площадью в 130 квадратных метра. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева, как совместная собственность с семьей.

Виктория Князева также владеет недвижимостью в Киеве. Ей принадлежит две квартиры в столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и проспекту Петра Григоренко.

В 2014 году экс-супруга Сергея Князева приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв.м в новостройке ЖК Вишневий Затишок в городе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно $40 тысяч. Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом, Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 квадратных метра в этом доме сейчас стоит $31 тысячу.





Фото: bihus.info

В период приобретения Викторией Князевой квартир, Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУ МВД Украины в Киевской области.

Через несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность главы ГУНП в Закарпатской области (в июле 15 года), Виктория Князева приобрела квартиру площадью в 100 квадратных метра в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17. Цена за подобную квартиру составляет примерно $68 тысяч.

Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га.

В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты часть этого участка находится в лесу.





За месяц до возвращения Сергей Князева в Киев в сентябре 2016 года Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0,1576 га в селе Литочки Броварского района. Целевое назначение "для строительства и обслуживания жилого дома". В этом же месяце Виктория Князева приобрела еще один участок в Броварском районе, для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0,1118 га.

Кроме того, Князева владеет участком в селе Лукьяновка Киевской области.

Еще один участок Князевой площадью 0,2496 га находится в Киевской области в поселке Сошники. Согласно информации кадастровой карты половина этого участка - лес, другая половина озеро.





Также Виктория Князева владеет автопарком: Volkswagen Tuareg 2013 года выпуска, Mercedes-Benz e350 2010 года выпуска и Mercedes Vito 2011 года, Приблизительная стоимость авто - $80 тысяч.





Фото: bihus.info

Виктория Князева, согласно данным реестра юридических лиц, никогда бизнесом не занималась.

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