Троян назначен заместителем министра внутренних дел

Кабинет министров назначил первого замглавы Национальной полиции Вадима Трояна замглавы МВД

Кабинет министров назначил первого замглавы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел. Об этом сегодня журналистам сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент LIGA.net

"Назначили заместителем министра внутренних дел Трояна", - заявил Саенко.

Одни из самых главных претендентов на должность руководителя Национальной полиции и.о. главы НПУ Вадим Троян и начальник ГУ НПУ в Киеве Андрей Крищенко ранее отказались от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

Сегодня Кабинет Министров назначил главой Национальной полиции Сергея Князева.

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