Петренко пригрозил НАПК ликвидацией

Министр отметил, что Минюст разработал порядок спецпроверки деклараций, и призвал НАПК принять его в четверг на своем заседании

Если Национальное агентство по предотвращению коррупции не проведет спецпроверку электронных деклараций, необходимо ставить вопрос о ликвидации органа. Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он отметил, что Минюст разработал порядок проверки деклараций, и призвал НАПК принять его в четверг на своем заседании.

"Я могу констатировать, что это (то, что не начата проверка деклараций, - ред.) фактически коллективная безответственность членов НАПК и того аппарата, который там работает, потому что это не нормально, когда Минюст, секретариат Кабмина, представители общественности делают работу, которая должна быть выполнена независимым органом по подготовке порядков", - сообщил Петренко.

Он отметил, что если НАПК "оперативно не изменит подход к выполнению своих функций, необходимо будет принимать организационные и стратегические решения относительно работы этого органа и формата его работы".

Сегодня на заседании Кабмина Петренко обвинил НАПК в саботаже проведения спецпроверки кандидатов на должности госслужащих.

1 февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал работу главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак из-за возможного, по его словам, срыва второй волны электронного декларирования.

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