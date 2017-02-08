Аваков назначил Ярового своим первым замом

Сергей Яровой сегодня назначен первым заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова, ранее Яровой был замглавы МВД

Сергей Яровой (фото - vv.gov.ua)

Сергей Яровой сегодня назначен первым заместителем министра внутренних дел. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент LIGA.net. Ранее Яровой занимал должность заместителя главы МВД. Накануне Кабинет министров назначил первого замглавы Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел. Сегодня Кабинет Министров назначил главой Национальной полиции Сергея Князева. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

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