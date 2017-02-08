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МИД: Украину и Польшу хочет поссорить "третья сторона"

08.02.2017 16:44
МИД Украины решительно осудил акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове
МИД: Украину и Польшу хочет поссорить "третья сторона"

МИД Украины осудил акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. В министерстве считают этот инцидент попыткой "третьей стороны навредить украинско-польским отношениям". Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

"Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям", - сказано в сообщении.

В МИД также отметили, что вместе с польской стороной работают над позитивной повесткой дня двусторонних отношений. 

Одним из примеров этого в министерстве назвали активизацию работы украинско-польского форума партнерства, рабочее заседание украинской части которого состоялось в Киеве 7 февраля 2017 года. 

В ночь на 8 февраля злоумышленники написали на заборе генерального консульства Польши во Львове слова "наша земля" и облили красной краской фасад здания.

25 января 2017 года в Быковне под Киевом были осквернены украинский и польский мемориалы жертв НКВД. Ранее, 10 января, похожий инцидент произошел в селе Гута Пеняцкая Львовской области: там неизвестные подорвали памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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