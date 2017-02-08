Сущенко - Порошенко: Я не позволил себе сотрудничать с агрессором

В своем письме президенту Украины журналист подчеркнул, что осознает политическую подоплеку своего незаконного задержания в РФ

Украинский журналист Роман Сущенко, находящийся в заложниках в Москве, написал письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором, в частности, подчеркнул, что не позволил себе пойти на сотрудничество с агрессором. Фотокопию письма в своем Facebook обнародовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.



"Я осознаю, что мой арест преследует вполне конкретные политические цели, которые Вы как лидер украинской нации и я, ее обычный гражданин и журналист, хорошо понимаем. Мои профессиональный и гражданский долг, мораль и корпоративная этика не позволили пойти на сотрудничество с системой и принять ее предложения. С другой стороны, прекрасно понимаю, что надеяться на благодетельность и милосердие моих, мягко говоря, процессуальных оппонентов было бы наивной иллюзией", - пишет Сущенко.



Он также отметил усилия президента Украины, направленные на его освобождение, и вклад в это дело украинской дипломатии и других правительственных структур.



По словам Сущенко, "мощная реакция иностранных и отечественных СМИ, в том числе моего родного агентства Укринформ, международных неправительственных, общественных и правозащитных организаций добавляют силы для сопротивления изоляции и психологическому давлению".

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"Обращаюсь к Вам как к отцу. Кому, как не отцу, знать счастье, наблюдая, как растет его сын? Господин президент, позвольте мне увидеть, как растет мой сын Максим. Вместе с тем, понимаю, что такие дела, как мое, не решаются спешно. Нужно время. Терпеливо буду ждать", - отметил журналист.



Также Цеголко сообщил, что сегодня у Сущенко день рождения. "С днем рождения, Роман! Спасибо за твою журналистскую работу и твою стойкость. Украина сделает все, чтобы вызволить тебя", - написал пресс-секретарь президента.



Кроме того, Цеголко опубликовал в своем Twitter видео сегодняшней встречи Порошенко с женой Сущенко, его сыном и дочерью.



2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, приехавшего в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.



7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.



24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

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25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца - до 30 апреля 2017 года.



Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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