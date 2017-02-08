Посольство ФРГ осудило выходку депутата Гончаренко

Посольство Германии очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены

Посольство ФРГ сожалеет о порче депутатом от БПП Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены возле диппредставительства Германии в Киеве и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

"Посольство Федеративной Республики Германия очень сожалеет в связи с повреждением и уродованием депутатом Гончаренко фрагмента исторической Берлинской стены, расположенной на территории посольства. Падение Берлинской стены для всех европейцев, а также и за пределами Европы, символизирует освобождение от коммунизма и советской гегемонии. В то же время имеет место нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

Гончаренко разместил в Facebook фотографии, на которых изображено, что он написал слово "nein" (нет) на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве. Гончаренко отметил, что свою "символическую акцию протеста" он посвятил вчерашним "прокремлевским высказываниям" посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных.

"Берлинская стена - яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно в такой способ донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для посла языке. Выборы на Донбассе должны проходить по стандартам ОБСЕ, а также в правовом поле украинского законодательства, а не в присутствии оккупационных войск", - написал Гончаренко.

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