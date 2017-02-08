Суд продлил арест полковнику ВСУ Безъязыкову до 8 апреля

Ивана Безъязыкова подозревают в сотрудничестве с террористами ДНР. Ранее, летом 2016 года, он был освобожден из плена боевиков

Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест полковнику Вооруженных Сил Украины Ивану Безъязыкову, подозреваемому в государственной измене и сотрудничестве с боевиками ДНР. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"Решением Печерского суда подозреваемому в измене и сотрудничестве с ДНР полковнику Безъязыкову продлили содержание под стражей до 8 апреля 2017 года", - сообщила она.



13 декабря 2016 года сообщалось, что освобожденного из плена боевиков летом 2016 года Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР.

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По данным СБУ, полковник ездил в Ростов-на-Дону на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.



15 декабря Шевченковский суд Киева арестовал Безъязыкова.



29 декабря СБУ сообщила полковнику о подозрении в государственной измене.



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