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Умер депутат от Народного фронта

08.02.2017 18:50
По словам лидера партии Народный фронт Арсения Яценюка, сегодня умер народный депутат Петр Ванат
Умер депутат от Народного фронта
Петр Ванат (фото - nd.zp.ua)

В среду, 8 февраля, умер народный депутат от партии Народный фронт Петр Ванат. Об этом у себя в Facebook сообщил лидер партии, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната - светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас", - написал он.

Петр Ванат прошел в парламент от партии Народный фронт под номером 45 в ноябре 2014 года, был советником премьер-министра на общественных началах. Умер в возрасте 79 лет. 

3 февраля пресс-служба Луцкого городского совета сообщила о смерти мэра Луцка Николая Романюка. Причина смерти официально не сообщалась.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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