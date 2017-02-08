Глава НАПК ответила на обвинение Петренко в бездеятельности
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак назвала причины, по которым НАПК до сих пор не начало проверки электронных деклараций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Корчак ответила на заявление министра юстиции Павла Петренко о том, что НАПК саботирует работу по проверке деклараций.
"Национальное агентство полноценно выполняло бы свои обязательства по проверкам топ-чиновников, в том числе и представителей правительства, но:
- Есть бойкот работы НАПК (на нормативном и техническом уровнях);
- Искусственно созданный пафос государственного органа, который на фоне критики других "выстраивает" собственный авторитет;
- Есть Правительственная рабочая группа, которая работает над разработкой порядков проверки э-деклараций и мониторинга образа жизни, и в которую вошли представители НАПК, и сегодня на вечер мне известно о завтрашнем совещании по вопросам подготовки и обработки порядков (соответственно, принять порядки завтра, как об этом сообщили некоторые СМИ, мы не сможем, потому что их нет у нас в наличии)".
Корчак поблагодарила Петренко за критику и напомнила о 3 реестрах, доступ к которым Минюст до сих пор не предоставил НАПК в рамках работы системы Реестра электронных деклараций и проведения проверок. Без доступа к реестрам автоматическая проверка деклараций невозможна.
Ранее сегодня глава Минюста заявил, что если НАПК не начнет спецпроверку электронных деклараций, необходимо ставить вопрос о ликвидации органа.
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