Глава НАПК ответила на обвинение Петренко в бездеятельности

Корчак назвала причины, по которым НАПК до сих пор не начало проверки электронных деклараций

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак назвала причины, по которым НАПК до сих пор не начало проверки электронных деклараций. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Корчак ответила на заявление министра юстиции Павла Петренко о том, что НАПК саботирует работу по проверке деклараций.

"Национальное агентство полноценно выполняло бы свои обязательства по проверкам топ-чиновников, в том числе и представителей правительства, но:

- Есть бойкот работы НАПК (на нормативном и техническом уровнях);

- Искусственно созданный пафос государственного органа, который на фоне критики других "выстраивает" собственный авторитет;

- Есть Правительственная рабочая группа, которая работает над разработкой порядков проверки э-деклараций и мониторинга образа жизни, и в которую вошли представители НАПК, и сегодня на вечер мне известно о завтрашнем совещании по вопросам подготовки и обработки порядков (соответственно, принять порядки завтра, как об этом сообщили некоторые СМИ, мы не сможем, потому что их нет у нас в наличии)".

Корчак поблагодарила Петренко за критику и напомнила о 3 реестрах, доступ к которым Минюст до сих пор не предоставил НАПК в рамках работы системы Реестра электронных деклараций и проведения проверок. Без доступа к реестрам автоматическая проверка деклараций невозможна.

Ранее сегодня глава Минюста заявил, что если НАПК не начнет спецпроверку электронных деклараций, необходимо ставить вопрос о ликвидации органа.

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