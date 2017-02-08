В Таллине пикетировали посольство РФ

Представители украинской, чеченской и грузинской диаспор выступили против российской агрессии в Украине и в поддержку Сущенко

В столице Эстонии представители украинской, чеченской и грузинской диаспор пикетировали посольство Российской Федерации, выступая против российской агрессии в Украине и в поддержку незаконно удерживаемых в РФ украинцев, в частности, - журналиста Романа Сущенко, который сегодня отметил свой день рождения. Об этом сообщает Укринформ.

Как уточняется, в связи с обострением ситуации в Донбассе, в Таллине вернулись к еженедельному графику пикетирования посольства РФ.

Пикет продолжался в течение часа - с 16:00 до 17:00.

Участники выкрикивали лозунги "Рашизм не пройдет", "Свободу политзаключенным", "Свободу Сущенко", "Нам не нужна Новороссия".

6 февраля Следственный комитет Российской Федерации заявил о заочном предъявлении "обвинений" в "нападениях" на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах ряду граждан Украины, в том числе бывшему народному депутату.

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