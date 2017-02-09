Глава МИД Канады - Тиллерсону: РФ угрожает мировому порядку

Министр иностранных дел Канады подчеркнула незаконность аннексии Россией Крыма и заявила, что Россия представляет собой угрозу для мирового порядка

Канада считает, что российское вторжение и аннексия Крыма были незаконными, а РФ представляет собой угрозу для мирового порядка. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд журналистам после встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передает National Post.

Фриланд также сообщила, что они с Тиллерсоном посвятили "некоторое время" обсуждению ситуации между Украиной и Россией, передает Укринформ.

"Достаточно долго мы обсуждали активизацию боев в Донбассе вблизи Авдеевки. Я считаю, это была очень хорошая предметная дискуссия", - подчеркнула министр.

13 января в Канаде заявили, что не может быть и речи об отмене канадских санкций против России в обмен на снятие запрета на въезд на территорию РФ для министра иностранных дел Христи Фриланд, недавно приступившей к исполнению своих обязанностей.

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