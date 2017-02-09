Выходке нардепа Гончаренко дали оценку в посольстве Украины в ФРГ
Украинский посол в Германии Андрей Мельник осудил вчерашнюю выходку заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко, разрисовавшего установленный возле посольства ФРГ в Киеве фрагмент Берлинской стены. Реакция дипломата опубликована в его микроблоге Twitter.
"Мы осуждаем инцидент с мемориалом Берлинской стены в Киеве - символом свободы как для немцев, так и для украинцев", - написал он на немецком языке.
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Фото: Facebook / Алексей Гончаренко
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