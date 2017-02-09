Выходке нардепа Гончаренко дали оценку в посольстве Украины в ФРГ

Вчерашний инцидент у бетонного блока Берлинской стены в Киеве, на котором парламентарий написал слово "нет", получил реакцию посольства Украины в ФРГ

Украинский посол в Германии Андрей Мельник осудил вчерашнюю выходку заместителя главы фракции Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко, разрисовавшего установленный возле посольства ФРГ в Киеве фрагмент Берлинской стены. Реакция дипломата опубликована в его микроблоге Twitter.

"Мы осуждаем инцидент с мемориалом Берлинской стены в Киеве - символом свободы как для немцев, так и для украинцев", - написал он на немецком языке.

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8 февраля 2017 года народный депутат Алексей Гончаренко разместил в Facebook фотографии, на которых на обломке Берлинской стены возле посольства Федеративной республики Германии в Киеве он написал слово "nein". Парламентарий заявил, что это его "символическая акция протеста" по теме " прокремлевских высказываний " посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля относительно выборов в Донбассе в присутствии российских военных.





Фото: Facebook / Алексей Гончаренко

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