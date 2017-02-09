Бирюков: начинается закупка для ВСУ сухпайков нового образца

"Очень хочется, чтобы на торги вышли и победили разные поставщики: можно будет и качество сравнить, и цену сбить", - сообщил помощник главы Минобороны

Вчера, 8 февраля, состоялось заседание комитета конкурсных торгов Министерства обороны, на котором принято решение о начале закупок для армии полевых рационов нового образца. Об этом у себя в Facebook сообщил советник президента Юрий Бирюков.

"Семь дневных рационов. Семь разных дневных рационов", - уточнил он.

По словам помощника главы Минобороны, первая закупка сухпайков рассчитана на 112 тысяч комплектов со сроком поставки до 30 мая. Этот объем разбит на пять лотов.

"Очень хочется, чтобы на торги вышли (и победили) разные поставщики. Так можно будет и качество сравнить, да и цену сбить. Грустно - на эту работу ушло больше года, радостно - у нас получилось", - отметил Бирюков.

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В конце сентября 2016 года министр обороны Степан Полторак утвердил документ по новым армейским сухпайкам. Позднее Бирюков сообщил, что в 2017 году 25% состава армии будет питаться по системе с элементами шведского стола, а все ВСУ перейдут на эту систему питания в 2019 году.

В конце декабря Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Минобороны каталогу.

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