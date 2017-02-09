Климкин озвучил возможную дату встречи в нормандском формате

Возможно, это будет встреча на уровне иностранных дел, сказал глава МИД

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что 17 февраля может пройти встреча глав внешнеполитических ведомств стран нормандской четверки в Бонне. Об этом он сообщил сегодня на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы ведем консультации сейчас и с немецкими друзьями, и с французскими друзьями, каким образом организовать встречу. Возможно, это будет встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций. Одна из опций, которая рассматривается, это 17 (февраля, - ред.), на полях Большой двадцатки", - сказал Климкин.

По его словам, эта опция неплохая для Украины.

"Поскольку позволяет также проинформировать других министров двадцатки о том, что делает сейчас Россия в Донбассе. Поэтому обсуждаем эти опции. У меня также в ближайшие часы будут контакты с Зигмаром Габриэлем (глава МИД Германии, - ред.), и тогда мы формально определимся. Но над встречей работаем. Главное - это результат, а не просто собраться за одним столом", - отметил Климкин.

8 февраля уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер сказал, что переговоры министров иностранных дел нормандской четверки о перемирии в Донбассе могут состояться на следующей неделе в Бонне.

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