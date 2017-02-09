Прокуратура завела дело на Гончаренко за хулиганство - Луценко

По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК - хулиганство

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту уродования Берлинской стены нардепом от БПП Алексеем Гончаренко. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"По факту хулиганских действий возле посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство)", - сообщил Юрий Луценко.

Генеральный прокурор добавил, что органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и непредвзятое расследование данного факта.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что немецкая сторона не расценивает поступок народного депутата Алексея Гончаренко, разрисовавшего фрагмент Берлинской стены возле диппредставительства Германии в Киеве, как сознательно направленный против Германии.

Ранее сообщалось, что посольство ФРГ сожалеет о порче Гончаренко фрагмента Берлинской стены в Киеве и констатирует нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях.

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